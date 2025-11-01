Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

LA RANDONNÉE DES PETITS CAVALIERS Hameau de Labat Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 1 novembre 2025.

LA RANDONNÉE DES PETITS CAVALIERS

Hameau de Labat 185 Chemin d’Escaliron Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Une demi-journée d’aventure pour enfants de 3 à 12 ans !
Marcredi de 14h30 à 19h.
Samedi de 10h à 12h30.
Places limitées (5enfants maximum), sur inscription. 35  .

lesdestriersdestbertrand@gmail.com

English :

A half-day adventure for children aged 3 to 12!

German :

Ein halber Tag voller Abenteuer für Kinder von 3 bis 12 Jahren!

Italiano :

Un’avventura di mezza giornata per bambini dai 3 ai 12 anni!

Espanol :

Una aventura de medio día para niños de 3 a 12 años

