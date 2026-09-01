Informations pratiques

Monbazillac

La randonnée des vendanges

Salle des Fêtes Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’Union Cyclotoursite de Bergerac organise une randonnée pédestre et cycliste au départ de Monbazillac!

Randonnée vélo de 40, 70, et 90km, ainsi qu’un circuit découverte de 20km.

Randonnée pédestre de 10 ou 15km.

Déroulé de la Randonnée des vendanges

7h30 Accueil café/thé

7h30 10 h Inscriptions

8h départ libre

10h Départ accompagné du parcours découverte

12h15: apéritif

Restauration à partir de 13h ( N’oubliez pas vos couverts) .

Salle des Fêtes Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 62 47

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English : La randonnée des vendanges

L’événement La randonnée des vendanges Monbazillac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides