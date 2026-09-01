La randonnée des vendanges Monbazillac
dimanche 13 septembre 2026 · Monbazillac
Informations pratiques
Monbazillac
La randonnée des vendanges
Salle des Fêtes Monbazillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’Union Cyclotoursite de Bergerac organise une randonnée pédestre et cycliste au départ de Monbazillac!
Randonnée vélo de 40, 70, et 90km, ainsi qu’un circuit découverte de 20km.
Randonnée pédestre de 10 ou 15km.
Déroulé de la Randonnée des vendanges
7h30 Accueil café/thé
7h30 10 h Inscriptions
8h départ libre
10h Départ accompagné du parcours découverte
12h15: apéritif
Restauration à partir de 13h ( N’oubliez pas vos couverts) .
Salle des Fêtes Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 62 47
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English : La randonnée des vendanges
L’événement La randonnée des vendanges Monbazillac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides