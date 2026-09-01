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AGENDA · Monbazillac

La randonnée des vendanges Monbazillac

dimanche 13 septembre 2026 · Monbazillac

La randonnée des vendanges Monbazillac

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
24240 Monbazillac
Département
Dordogne
Tarif

Monbazillac

La randonnée des vendanges

Salle des Fêtes Monbazillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

L’Union Cyclotoursite de Bergerac organise une randonnée pédestre et cycliste au départ de Monbazillac!

Randonnée vélo de 40, 70, et 90km, ainsi qu’un circuit découverte de 20km.
Randonnée pédestre de 10 ou 15km.

Déroulé de la Randonnée des vendanges
7h30 Accueil café/thé
7h30 10 h Inscriptions
8h départ libre
10h Départ accompagné du parcours découverte
12h15: apéritif
Restauration à partir de 13h ( N’oubliez pas vos couverts)   .

Salle des Fêtes Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 89 62 47 

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English : La randonnée des vendanges

L’événement La randonnée des vendanges Monbazillac a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides