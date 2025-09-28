La randonnée du colibri 2025 Rue du Cossolat Castelfranc
La Randonnée du Colibri fait son grand retour en 2025 dans le cadre des Virades de l’Espoir, la mobilisation nationale pour la lutte contre la mucoviscidose. Après le succès de la première édition, nous vous donnons rendez-vous à Castelfranc, le dimanche 28 septembre, pour une journée sportive, conviviale et solidaire.
Des randonnées pour tous.
Des points de ravitaillement seront installés sur les parcours. Un rafraîchissement sera offert à tous les participants à l’arrivée.
La mucoviscidose est une maladie génétique grave qui touche les voies respiratoires et le système digestif. Elle entraîne une production de mucus épais qui gêne la respiration et favorise les infections pulmonaires. En France, plus de 7 000 personnes vivent avec cette maladie.
En participant à la Randonnée du Colibri, vous apportez un souffle d’espoir l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Vaincre la Mucoviscidose, qui agit autour de 4 missions essentielles
Guérir soutenir la recherche médicale et scientifique
Soigner améliorer la prise en charge médicale des malades
Améliorer la vie accompagner les familles au quotidien
Sensibiliser informer et mobiliser le grand public .
Rue du Cossolat Halle de Castelfranc Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 7 67 84 32 33
English :
The Randonnée du Colibri will be back in 2025 as part of the Virades de l’Espoir, the national campaign against cystic fibrosis
German :
Die Randonnée du Colibri kehrt 2025 im Rahmen der Virades de l’Espoir, der nationalen Mobilisierung für den Kampf gegen die Mukoviszidose, zurück
Italiano :
La Randonnée du Colibri tornerà nel 2025 nell’ambito delle Virades de l’Espoir, la campagna nazionale di lotta alla fibrosi cistica
Espanol :
La Randonnée du Colibri reaparece en 2025 en el marco de las Virades de l’Espoir, la campaña nacional de lucha contra la fibrosis quística
