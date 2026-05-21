La randonnée du GévauBANS Bans
La randonnée du GévauBANS Bans samedi 20 juin 2026.
Bans
La randonnée du GévauBANS
1 rue de l’école Bans Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20
RANDONNEE DU GEVAUBANS
1ère édition de la Randonnée du GévauBANS!
Rendez-vous le 20 juin 2026 à Bans pour une soirée nature, conviviale et accessible à tous !
Au programme
Deux parcours au choix 5 km ou 10 km
Des chemins blancs et sentiers forestiers à 90 %
Un point d’eau sur le parcours 10 km
Départ libre entre 18h et 19h
Arrivée jusqu’à 23h max
Inscription en ligne https://courses.even-outdoor.com/index.php?m=courses…
À l’arrivée, dégustez votre saucisse ou merguez frites bien méritée, comprise dans votre inscription ! Et si vous voulez prolonger un peu la soirée une buvette sera à votre disposition.
Que vous soyez marcheur occasionnel ou amateur de balades, venez profiter d’un moment agréable en pleine nature, entre amis ou en famille !
Parcours balisés pensez à vous équiper (chaussures adaptées, eau, lampe frontale conseillée si arrivée tardive)
Départ libre de 18h à 19h
Tarifs
12 euro randonnée + repas
8 euro repas seul .
1 rue de l’école Bans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : La randonnée du GévauBANS
L’événement La randonnée du GévauBANS Bans a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR