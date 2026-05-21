Bans

La randonnée du GévauBANS

1 rue de l’école Bans Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

RANDONNEE DU GEVAUBANS

1ère édition de la Randonnée du GévauBANS!

Rendez-vous le 20 juin 2026 à Bans pour une soirée nature, conviviale et accessible à tous !

Au programme

Deux parcours au choix 5 km ou 10 km

Des chemins blancs et sentiers forestiers à 90 %

Un point d’eau sur le parcours 10 km

Départ libre entre 18h et 19h

Arrivée jusqu’à 23h max

Inscription en ligne https://courses.even-outdoor.com/index.php?m=courses…

À l’arrivée, dégustez votre saucisse ou merguez frites bien méritée, comprise dans votre inscription ! Et si vous voulez prolonger un peu la soirée une buvette sera à votre disposition.

Que vous soyez marcheur occasionnel ou amateur de balades, venez profiter d’un moment agréable en pleine nature, entre amis ou en famille !

Parcours balisés pensez à vous équiper (chaussures adaptées, eau, lampe frontale conseillée si arrivée tardive)

Départ libre de 18h à 19h

Tarifs

12 euro randonnée + repas

8 euro repas seul .

1 rue de l’école Bans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La randonnée du GévauBANS

L’événement La randonnée du GévauBANS Bans a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR