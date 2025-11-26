LA RANDONNÉE DU PÈRE NOËL Valras-Plage

LA RANDONNÉE DU PÈRE NOËL

26 Boulevard du Commandant l’Herminier Valras-Plage Hérault

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

2025-12-16

Participez à la Randonnée du Père Noël. Deux parcours de 6–8 km ou 10–12 km vous mèneront à travers la ville, avec collation conviviale pour tous à l’arrivée.

L’ALSV organise la Randonnée du Père Noël à Valras-Plage, une balade festive et conviviale pour tous les niveaux.

Départ 10h randonnée de 10 à 12 km, repas tiré du sac, départ depuis l’espace Guy Combes.

Départ 13h30 randonnée de 6 à 8 km, départ depuis le même point.

À 16h30, les deux groupes se retrouveront au point de départ pour partager une collation conviviale, dans l’esprit de Noël.

Un moment idéal pour allier sport, nature et festivités, en famille ou entre amis, et profiter de la magie des fêtes de fin d’année. .

English :

Take part in the Santa Claus Walk. Two routes of 6?8 km or 10?12 km will take you through the town, with a convivial snack for all at the finish.

German :

Nehmen Sie an der Wanderung des Weihnachtsmanns teil. Zwei Strecken von 6?8 km oder 10?12 km führen Sie durch die Stadt, mit einem gemütlichen Imbiss für alle am Ziel.

Italiano :

Partecipate alla Passeggiata di Babbo Natale. Due percorsi di 6-8 km o 10-12 km vi condurranno attraverso la città, con una merenda conviviale per tutti all’arrivo.

Espanol :

Participe en la Marcha de Papá Noel. Dos recorridos de 6?8 km o 10?12 km le llevarán por la ciudad, con un tentempié para todos a la llegada.

