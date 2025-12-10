La Randonnée enchantée

Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 14:45:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

Humour et Chant

Au Théâtre Municipal, comédie musicale de Catherine Hérault.

entrée payante

billetterie sur Helloasso .

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire garnierfabrice@wanadoo.fr

English :

Humor and song

L’événement La Randonnée enchantée Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin