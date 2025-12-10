La Randonnée enchantée Fontenay-le-Comte
La Randonnée enchantée Fontenay-le-Comte samedi 17 janvier 2026.
La Randonnée enchantée
Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 14:45:00
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-18
Humour et Chant
Au Théâtre Municipal, comédie musicale de Catherine Hérault.
entrée payante
billetterie sur Helloasso .
Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire garnierfabrice@wanadoo.fr
English :
Humor and song
L’événement La Randonnée enchantée Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin