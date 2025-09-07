La randonnée margonnaise 2025 Arcisses

La randonnée margonnaise 2025 Arcisses dimanche 7 septembre 2025.

1 Rue de la Cloche Arcisses Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-07 08:00:00

2025-09-07

Le rendez-vous des vététistes et marcheurs à ne pas rater.

Comme chaque année, la randonnée margonnaise revient avec 4 parcours VTT et 4 parcours randonnée, de quoi satisfaire tout le monde.

Le dimanche 7 septembre

A partir de 8h, à La Halle de Margon, Arcisses.

Cyclistes et marcheurs sont attendus à la randonnée margonnaise le dimanche 7 septembre 2025 pour sa 40e édition.

Au programme, 4 parcours de VTT 20, 35, 45 ou 60 kms, au choix.

Et 4 parcours également pour les randonneurs: 8,13, 17 ou 21 kms.

Les VTT électriques sont acceptés & le casque est obligatoire.

Départ à partir de 8h. Rendez-vous à La Halle de Margon, Arcisses.

Inscriptions 5€ / Gratuit pour les de 12 ans 5 .

1 Rue de la Cloche Arcisses 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 90 13 71 c.s.margon@wanadoo.fr

English :

A not-to-be-missed event for mountain bikers and walkers.

As every year, the Margonnaise randonnée returns with 4 mountain bike trails and 4 hiking trails, something for everyone.

Sunday, September 7

From 8am, at La Halle de Margon, Arcisses.

German :

Das Treffen für Mountainbiker und Wanderer, das Sie nicht verpassen sollten.

Wie jedes Jahr kehrt die Wanderung von Margonnaise mit 4 Mountainbike- und 4 Wanderstrecken zurück, sodass für jeden etwas dabei ist.

Am Sonntag, den 7. September

Ab 8 Uhr, in La Halle de Margon, Arcisses.

Italiano :

Un evento imperdibile per gli amanti della mountain bike e delle passeggiate.

Come ogni anno, la cavalcata della Margonnaise torna con 4 percorsi per mountain bike e 4 percorsi a piedi, per tutti i gusti.

Domenica 7 settembre

Dalle ore 8, presso La Halle de Margon, Arcisses.

Espanol :

Una cita ineludible para ciclistas de montaña y senderistas.

Como cada año, la Margonnaise vuelve con 4 recorridos para BTT y 4 para senderismo, para todos los gustos.

Domingo 7 de septiembre

A partir de las 8 h, en La Halle de Margon, Arcisses.

