Au programme :



> Accueil à partir de 9h, plage de Lusigny-sur-Barse

> Départ à 10h



Joignez-vous à nous pour cette randonnée roller le long de la magnifique voie verte des lacs de la forêt d’Orient dans l’Aube.

Profitez de 4 parcours possibles de 11 à 55 km de Lusigny à Dienville.

Cette expérience unique est idéale pour les familles, les clubs et les sportifs avertis.



Ouvert à l’ensemble des mobilités (rollers, trottinettes, …) et fauteuils.

Licenciés ou non, vous êtes les bienvenus ! .

Départ plage de Lusigny

Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est troyes.roller@gmail.com

