La randonnée Tancarvillaise Tancarville
La randonnée Tancarvillaise Tancarville samedi 13 juin 2026.
Tancarville
La randonnée Tancarvillaise
La Grange Tancarville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:15:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La municipalité est ravie de vous inviter à participer à La Randonnée Tancarvillaise
Partez pour une belle escapade d’environ 12 km, entre nature et convivialité, idéale pour se ressourcer et partager un bon moment ensemble !
Infos pratiques:
Rassemblement à 9h15 à la Grange
♂️ Départ à 9h30
À l’arrivée un pot convivial vous attend pour clôturer la matinée en toute simplicité !
Inscriptions:
Formulaires à retirer et à déposer avant le 25 mai 2026
Mairie de Tancarville
Boulangerie de Tancarville
Petit conseil:
Pensez à prévoir des chaussures confortables et une tenue adaptée pour profiter pleinement de la balade !
On vous attend nombreux pour cette belle journée au grand air ! ☀️ .
La Grange Tancarville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 77 51
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English : La randonnée Tancarvillaise
L’événement La randonnée Tancarvillaise Tancarville a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme