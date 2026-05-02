Tancarville

La randonnée Tancarvillaise

La Grange Tancarville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:15:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

La municipalité est ravie de vous inviter à participer à La Randonnée Tancarvillaise

Partez pour une belle escapade d’environ 12 km, entre nature et convivialité, idéale pour se ressourcer et partager un bon moment ensemble !

Infos pratiques:

Rassemblement à 9h15 à la Grange

‍♂️ Départ à 9h30

À l’arrivée un pot convivial vous attend pour clôturer la matinée en toute simplicité !

Inscriptions:

Formulaires à retirer et à déposer avant le 25 mai 2026

Mairie de Tancarville

Boulangerie de Tancarville

Petit conseil:

Pensez à prévoir des chaussures confortables et une tenue adaptée pour profiter pleinement de la balade !

On vous attend nombreux pour cette belle journée au grand air ! ☀️ .

La Grange Tancarville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 77 51

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English : La randonnée Tancarvillaise

L’événement La randonnée Tancarvillaise Tancarville a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme