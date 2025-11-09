La Rando’Stache

La Rando’Stache est un événement sportif et festif qui a pour but de soutenir la santé masculine. Plusieurs randonnées sont proposées et l’objectif de cette journée est de sensibiliser les participants aux cancers masculins.‍

Centre culturel Georges Sand Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 15 95

English :

The Rando?Stache is a sporting and festive event designed to support men?s health. Several hikes are on offer, and the aim of the day is to raise awareness of men?s cancers?

German :

Die Rando?Stache ist eine sportliche und festliche Veranstaltung, die die Gesundheit von Männern unterstützen soll. Es werden mehrere Wanderungen angeboten und das Ziel des Tages ist es, die Teilnehmer für das Thema Männerkrebs zu sensibilisieren

Italiano :

La Rando?Stache è un evento sportivo e festivo ideato per sostenere la salute degli uomini. Sono previste diverse passeggiate e l’obiettivo della giornata è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori maschili…

Espanol :

La Rando?Stache es un acontecimiento deportivo y festivo concebido para apoyar la salud masculina. Se proponen varias marchas y el objetivo de la jornada es concienciar sobre el cáncer masculino…

L’événement La Rando’Stache Allègre a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay