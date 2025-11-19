La raquette c’est chouette sous les étoiles BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

La raquette c’est chouette sous les étoiles

BAGNERES-DE-BIGORRE 8 rue des thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-22 18:00:00

fin : 2026-02-22 22:00:00

2026-02-22

L’alliance entre la randonnée nocturne sur neige et l’astronomie

A partir de 8ans niveau facile. Prévoir pique nique pour le soir. Raquettes, bâtons tisane ou cafés inclus dans le prix.

30€ par personne. .

+33 6 74 67 15 85

English :

Combining night-time snow hiking and astronomy

German :

Die Verbindung von nächtlichen Schneewanderungen und Astronomie

Italiano :

Combinare l’escursionismo notturno sulla neve e l’astronomia

Espanol :

Combinar caminatas nocturnas por la nieve y astronomía

