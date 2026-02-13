La Réalité Virtuelle à découvrir, Médiathèque de Saint-Dizier, Saint-Dizier

La Réalité Virtuelle à découvrir Samedi 4 avril, 09h00 Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-04T09:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Notre plateforme et nos casques “VR” sont prêts pour vous faire découvrir la réalité virtuelle avec des séances d’initiation de 30min sur inscription ! Attention c’est plus physique qu’on peut le croire !

Public : 13ans et +

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/

Plateforme et Casque de réalité virtuelle Atelier découverte