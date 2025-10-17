La Réalité virtuelle arrive dans votre bibliothèque!! Chabris
Place Albert Boivin Chabris Indre
Gratuit
Début : 2025-10-17
fin : 2025-11-07
2025-10-17
Réalité Virtuelle
La réalité virtuelle arrive dans votre bibliothèque! Uniquement sur réservation au 02 54 40 39 29. Animation gratuite, ouverte à tous à partir de 16 ans. .
English :
Virtual Reality
German :
Virtuelle Realität
Italiano :
Realtà virtuale
Espanol :
Realidad virtual
