La Réalité virtuelle arrive dans votre bibliothèque!! Chabris vendredi 17 octobre 2025.

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-17
fin : 2025-11-07

2025-10-17

Réalité Virtuelle
La réalité virtuelle arrive dans votre bibliothèque! Uniquement sur réservation au 02 54 40 39 29. Animation gratuite, ouverte à tous à partir de 16 ans.   .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29 

English :

Virtual Reality

German :

Virtuelle Realität

Italiano :

Realtà virtuale

Espanol :

Realidad virtual

