La réception Atelier-boutique Amour Collective Saint-Planchers

Informations pratiques

Saint-Planchers

La réception

Atelier-boutique Amour Collective 555 Route de Villedieu Saint-Planchers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Cette année, nous avons l’honneur d’avoir été sélectionnés et labellisés par la France Design Week, un événement national qui met à l’honneur le design sous toutes ses formes et celles et ceux qui le font vivre. Une reconnaissance qui nous tient particulièrement à cœur, puisque le design est au centre de notre démarche, de la réflexion autour de nos pièces jusqu’à leur fabrication.

À cette occasion, notre Réception du 26 septembre sera un peu particulière. Nous ouvrirons les portes de notre atelier-boutique pour vous faire découvrir notre univers, nos inspirations et les différentes étapes qui donnent vie à nos créations.

Au programme : concert, visite de l’atelier, présentation de la nouvelle collection, nouveau décor, grande annonce, rencontre avec l’équipe… .

Atelier-boutique Amour Collective 555 Route de Villedieu Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 6 11 84 80 05 hello@amour-collective.com

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English : La réception

L’événement La réception Saint-Planchers a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Granville Terre et Mer