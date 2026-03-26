La Recette d’Eugénie : spectacle de clowne ! Bouffon Théâtre Paris
La Recette d’Eugénie : spectacle de clowne ! Bouffon Théâtre Paris jeudi 26 mars 2026.
La Recette d’Eugénie est un spectacle de clowne qui se joue du jeudi 26 au dimanche 29 mars à 19h au Bouffon Théâtre dans le 19e à Paris.
Spectacle tout public – 50 min – à partir de 7 ans.
Eugénie vous ouvre les portes de sa cuisine pour vous partager sa recette préférée, celle qui l’a fait vibrer : La Recette d’Eugénie !
Une recette unique et inédite qu’elle vous livre avec précision et générosité.
Une recette intime à consommer sans modération.
Venez déguster !
Du jeudi 26 mars 2026 au dimanche 29 mars 2026 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 19h00 à 19h50
payant
Réservations possibles sur le site du Bouffon Théâtre ou sur le site Billetreduc en indiquant « La Recette d’Eugénie ».
Ou par téléphone au 01 42 38 35 53.
Tarif réduit à partir de 13€ et tarif enfant à partir de 8€.
Accès par le métro Colonel Fabien (ligne 2) ou métro Jaurès (lignes 2, 5 et 7bis) jusqu’au Bouffon Théâtre situé au 26-28 rue de Meaux 75019 Paris.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-26T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-29T22:50:00+02:00
Date(s) : 2026-03-26T19:00:00+02:00_2026-03-26T19:50:00+02:00;2026-03-27T19:00:00+02:00_2026-03-27T19:50:00+02:00;2026-03-28T19:00:00+02:00_2026-03-28T19:50:00+02:00;2026-03-29T19:00:00+02:00_2026-03-29T19:50:00+02:00
Bouffon Théâtre 26-28 rue de Meaux 75019 Paris
https://bouffontheatre.fr/show/la-recette-d-eugenie
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