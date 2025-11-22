La recherche vous ouvre ses portes – 2025 2 Rue Dr Hoffmann Martinot Talence

La recherche vous ouvre ses portes – 2025 Samedi 22 novembre, 09h15, 14h00 2 Rue Dr Hoffmann Martinot Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T09:15:00 – 2025-11-22T12:30:00

Fin : 2025-11-22T14:00:00 – 2025-11-22T17:00:00

La recherche vous ouvre ses portes – 3e édition

️ Samedi 22 novembre 2025, 9h15-12h30 14h-17

Bâtiment Bordeaux Biologie Santé, 2 rue Dr Hoffmann Martinot, Bordeaux

Tram A – arrêt Saint-Augustin

Plongez au cœur de la science !

Le Département Sciences Biologiques et Médicales de l’Université de Bordeaux vous invite à découvrir l’univers fascinant de la recherche lors de sa journée portes ouvertes, le samedi 22 novembre 2025, de 9h15 à 12h30 et de 14h à 17h.

Le temps d’une journée, les laboratoires ouvrent leurs portes au public pour faire découvrir leurs activités scientifiques et techniques. Venez échanger avec les chercheurs, ingénieurs, techniciens et doctorants qui œuvrent chaque jour pour faire progresser la science et la santé.

Au programme :

Animations scientifiques ludiques autour de la cancérologie, de la parasitologie, de la bactériologie, de la virologie, de l’immunologie, de la cardiologie et de la génétique.

Visites guidées des laboratoires et des plateformes technologiques.

Rencontres et échanges avec les acteurs de la recherche biomédicale.

En 2024, la 2ᵉ édition de La recherche vous ouvre ses portes a réuni plus de 600 visiteurs venus explorer les coulisses de la recherche en biologie et découvrir les métiers de la science.

Cette année encore, venez vivre l’expérience de la recherche de l’intérieur et partager la passion des sciences du vivant !

2 Rue Dr Hoffmann Martinot université de bordeaux Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://sbm.u-bordeaux.fr/evenements/la-recherche-vous-ouvre-ses-portes-2025-1 »}]

Le Département Sciences Biologiques et Médicales de l’université de Bordeaux ouvre les portes de ses laboratoires de recherche afin de faire découvrir ses activités scientifiques et techniques. Visite laboratoire