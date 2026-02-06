La reconquista aux Templiers Place du Temple Montélimar

La reconquista aux Templiers

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-25

Film La reconquista de 2016, réalisé par Jonás Trueba avec Itsaso Arana, Francesco Carril, Aura Garrido. Madrid. Manuela et Olmo se retrouvent autour d’un verre, après des années…

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

2016 film La reconquista, directed by Jonás Trueba with Itsaso Arana, Francesco Carril, Aura Garrido. Madrid. Manuela and Olmo get together for a drink after years of…

L’événement La reconquista aux Templiers Montélimar a été mis à jour le 2026-02-03 par Montélimar Tourisme Agglomération