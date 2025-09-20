La reconstruction de Blois Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

La reconstruction de Blois Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois samedi 20 septembre 2025.

La reconstruction de Blois 20 et 21 septembre Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du lundi 8 septembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Suite aux bombardements de 1940, Blois est ravagée sur environ six hectares. Le centre-ville est réaménagé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon un plan d’urbanisme spécifique entre valorisation du patrimoine et confort moderne. Suivez le guide, qui vous présentera cette ambitieuse Reconstruction !

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Suite aux bombardements de 1940, Blois est ravagée sur environ six hectares. Le centre-ville est réaménagé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, selon un plan d’urbanisme spécifique entre du et…

© Région Centre Direction de l’inventaire du patrimoine, R. Henrard