La Reconstruction de la Rive-Gauche Rive Gauche Rouen

Informations pratiques

Rouen

La Reconstruction de la Rive-Gauche

Rive Gauche Pont Corneille Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-13 12:30:00

fin : 2027-05-13 13:30:00

Date(s) :

2027-05-13

Et si on s’intéressait aux années 1950 ? Fortement touché par la Seconde guerre Mondiale, le quartier renaît de ses cendres. Entre audace architecturale et ambition de développement, c’est une nouvelle ville qui sort de terre. Suivez-nous à travers cette époque qui a transformé le visage d’une partie de la rive sud.

Rdv Au bout du Pont-Corneille, Rive-Gauche

13 mai à 12h30

Sans inscription .

Rive Gauche Pont Corneille Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : La Reconstruction de la Rive-Gauche

L’événement La Reconstruction de la Rive-Gauche Rouen a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Rouen tourisme