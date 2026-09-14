La Reconstruction de la Rive-Gauche Rive Gauche Rouen
jeudi 13 mai 2027 · Rive Gauche · Rouen
Informations pratiques
Rouen
La Reconstruction de la Rive-Gauche
Rive Gauche Pont Corneille Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-13 12:30:00
fin : 2027-05-13 13:30:00
Date(s) :
2027-05-13
Et si on s’intéressait aux années 1950 ? Fortement touché par la Seconde guerre Mondiale, le quartier renaît de ses cendres. Entre audace architecturale et ambition de développement, c’est une nouvelle ville qui sort de terre. Suivez-nous à travers cette époque qui a transformé le visage d’une partie de la rive sud.
Rdv Au bout du Pont-Corneille, Rive-Gauche
13 mai à 12h30
Sans inscription .
Rive Gauche Pont Corneille Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
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English : La Reconstruction de la Rive-Gauche
L’événement La Reconstruction de la Rive-Gauche Rouen a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Rouen tourisme
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