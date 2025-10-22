La récré de l’Abbaye Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

La récré de l’Abbaye

L’Abbaye d’Ecurey ouvre ses portes aux enfants de 2 à 12 ans accompagnés de leurs parents.

Au programme de ces rendez-vous qui reviendront à chaque vacances scolaires, autour de thèmes diversifiés, de nombreux jeux et ateliers seront proposés

– Ateliers nature,

– Jeux de construction,

– Jeux en extérieur (Mölkky, pétanque…),

– Jeux de société,

– Micro-Folie,

– Parcours de motricité.

De quoi venir s’amuser dans un lieu chargé d’histoires et de se faire de nouveaux amis.

Petite restauration (madeleines, gaufres, sodas) possible sur place pour le goûter.

Accès PMR. Accès libre et gratuit.Enfants

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 3 29 75 97 40 a.durupt@portesdemeuse.fr

English :

Ecurey Abbey opens its doors to children aged 2 to 12 accompanied by their parents.

The program for these events, which will be held every school vacation, includes a wide range of games and workshops on a variety of themes:

– Nature workshops,

– Construction games,

– Outdoor games (Mölkky, pétanque…),

– Board games,

– Micro-Folie,

– Motor skills course.

Come and have fun in a place full of history, and make new friends.

Snacks (madeleines, waffles, sodas) available on site.

PRM access. Free admission.

German :

Die Abtei von Ecurey öffnet ihre Türen für Kinder von 2 bis 12 Jahren in Begleitung ihrer Eltern.

Auf dem Programm dieser Treffen, die in jeder Schulferienwoche stattfinden, stehen zahlreiche Spiele und Workshops zu verschiedenen Themen:

– Natur-Workshops,

– Spiele zum Bauen,

– Spiele im Freien (Mölkky, Petanque…),

– Gesellschaftsspiele,

– Mikro-Folie,

– Motorik-Parcours.

Hier können Sie sich an einem Ort voller Geschichten amüsieren und neue Freunde finden.

Kleine Snacks (Madeleines, Waffeln, Limonaden) sind vor Ort erhältlich.

Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Freier und kostenloser Zugang.

Italiano :

L’Abbazia di Ecurey è aperta ai bambini dai 2 ai 12 anni accompagnati dai genitori.

Il programma di questi eventi, che si ripeteranno ad ogni vacanza scolastica, prevede una varietà di temi, giochi e laboratori:

– Laboratori naturalistici,

– Giochi di costruzione,

– Giochi all’aperto (Mölkky, pétanque, ecc.),

– Giochi da tavolo,

– Micro-Folie,

– Corso di abilità motoria.

Venite a divertirvi in un luogo ricco di storia e a fare nuove amicizie.

Merenda (madeleine, waffle, bibite) disponibile in loco.

Accesso PRM. Ingresso libero.

Espanol :

La Abadía de Ecurey está abierta a niños de 2 a 12 años acompañados de sus padres.

El programa de estas actividades, que se repetirán todas las vacaciones escolares, incluye diversos temas, juegos y talleres:

– Talleres de naturaleza,

– Juegos de construcción,

– Juegos al aire libre (Mölkky, petanca, etc.),

– Juegos de mesa,

– Micro-Folie,

– Curso de motricidad.

Ven a divertirte en un lugar lleno de historia y haz nuevos amigos.

Snacks (magdalenas, gofres, refrescos) disponibles in situ.

Acceso PMR. Entrada gratuita.

