La récré de l’Abbaye

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-25 18:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

L’Abbaye d’Ecurey ouvre ses portes aux enfants de 2 à 12 ans accompagnés de leurs parents/proches.

Au programme de ces rendez-vous qui reviennent à chaque vacances scolaires, autour de thèmes diversifiés, de nombreux jeux et ateliers sont proposés.

Pour février, nous vous proposons

– Différents ateliers de création d’instruments de musique,

– Légo géants,

– Jeux de société et coloriage,

– Micro-Folie,

– Petit parcours de motricité,

– Baby Disco.

De quoi venir s’amuser dans un lieu chargé d’histoires et de se faire de nouveaux copains.

Petite restauration (madeleines, gaufres, sodas) possible sur place pour le goûter.

GRATUIT et SANS RÉSERVATION.Enfants

0 .

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 abbayedecurey@portesdemeuse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ecurey Abbey opens its doors to children aged 2 to 12 accompanied by their parents/carers.

These events, which take place every school vacation, feature a variety of themes, games and workshops.

For February, we’re offering

– Various musical instrument creation workshops,

– Giant Lego,

– Board games and coloring,

– Micro-Folie,

– Small motor skills course,

– Baby Disco.

Come and have fun in a place full of stories and make new friends.

Snacks (madeleines, waffles, sodas) available on site.

FREE and WITHOUT RESERVATION.

L’événement La récré de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx a été mis à jour le 2026-02-10 par OT SUD MEUSE