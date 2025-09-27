La récré des familles MJC Châteauvert Valence

La récré des familles MJC Châteauvert Valence samedi 27 septembre 2025.

La récré des familles

MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets Valence Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 16:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Une journée parents/ enfants sur mesure venez participer à des ateliers sur le thème des histoires, entre enfants et entre parents !

.

MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr

English :

A tailor-made parents/children day: come and take part in workshops on the theme of stories, between children and between parents!

German :

Ein maßgeschneiderter Eltern-Kind-Tag: Nehmen Sie an Workshops zum Thema Geschichten teil mit Kindern und Eltern!

Italiano :

Una giornata genitori/bambini su misura: venite a partecipare a laboratori sul tema delle storie, tra bambini e genitori!

Espanol :

Una jornada a medida para padres e hijos: venga y participe en talleres sobre el tema de los cuentos, ¡entre niños y padres!

L’événement La récré des familles Valence a été mis à jour le 2025-09-06 par Valence Romans Tourisme