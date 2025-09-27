La récré des familles MJC Châteauvert Valence
La récré des familles MJC Châteauvert Valence samedi 27 septembre 2025.
La récré des familles
MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets Valence Drôme
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 16:30:00
Date(s) :
2025-09-27
Une journée parents/ enfants sur mesure venez participer à des ateliers sur le thème des histoires, entre enfants et entre parents !
MJC Châteauvert 3 place des Buissonnets Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 81 26 20 culture@mjc-chateauvert.fr
English :
A tailor-made parents/children day: come and take part in workshops on the theme of stories, between children and between parents!
German :
Ein maßgeschneiderter Eltern-Kind-Tag: Nehmen Sie an Workshops zum Thema Geschichten teil mit Kindern und Eltern!
Italiano :
Una giornata genitori/bambini su misura: venite a partecipare a laboratori sul tema delle storie, tra bambini e genitori!
Espanol :
Una jornada a medida para padres e hijos: venga y participe en talleres sobre el tema de los cuentos, ¡entre niños y padres!
L’événement La récré des familles Valence a été mis à jour le 2025-09-06 par Valence Romans Tourisme