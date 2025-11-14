La Récré.e + Danse Musique Rhône Alpes + NZE NZE – Festival Déroutes Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-14 22:50 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Dans le cadre du Festival Déroutes**, festival itinérant à Nantes** à 22h50 – La Récré.e (Feaith & Yasmina Bee, Dj, Nantes) : La Récré·e est un collectif nantais fondé en 2023 qui crée des espaces de fête, de création et de solidarité ancrés dans des trajectoires diasporiques, en proposant des événements inclusifs et engagés où se croisent pratiques artistiques, militantes et communautaires.Yasmina Bee est une artiste visuelle et diggueuse. Ses sets croisent UKG, électronique, rap, baile funk, afro et sons contemporains de la diaspora MENA.Originaire de Nantes, Feaith est une DJ explorant les univers musicaux du hip-hop, de l’afrobeat, de la drum and bass et UK garage, ou encore de la house. à 23h30 – Danse Musique Rhône Alpes (techno artisanale, France) : Sous l’alias Danse Musique Rhône-Alpes, Loup Gangloff explore une danse artisanale mêlant percussions bricolées, pots en terre, marimba ou batterie préparée à l’électronique. Enregistrées sur bande magnétique, ses créations brutes et singulières prennent forme dans « Point Summoning Software », nouvel album hybride et intensément rythmique. à 0h45 – NZE NZE (indus chamanique, France) : NZE NZE réunit Matthieu Ruben N’Dongo (Sacred Lodge) et Tioma Tchoulanov (UVB76). Né en 2020 à l’initiative du festival Astropolis, le projet puise dans le chant guerrier fang et les sonorités industrielles, post-punk et dub. Entre héritage, contre-récit et dystopie, NZE NZE façonne une épopée musicale intense qui interroge mémoire coloniale et futur politique. à 1h30 – La Récré.e (Feaith & Yasmina Bee, Dj, Nantes) Soirée dans le bar du Lieu Unique

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.deroutesfestival.com/