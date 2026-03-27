La Récré fait ses jeux Salle de la Faisanderie Saint-Pair-sur-Mer
La Récré fait ses jeux Salle de la Faisanderie Saint-Pair-sur-Mer vendredi 27 mars 2026.
La Récré fait ses jeux
Salle de la Faisanderie 180 Rue de la Folliotte Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-27
Moment convivial autour du jeu de société
Vendredi 19h à 23h soirée loup garrou et jeux d’ambiance
Samedi Après midi 14h à 18h Jeux de société (Bar à jeux) et Tournois (flip 7, skyjo, Echecs et Palets)
Dimanche 14h à 18h Tournoi de Belote Jeux libre Nain Jaune .
Salle de la Faisanderie 180 Rue de la Folliotte Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 99 12 89 07 fournier.samuel@gmail.com
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English : La Récré fait ses jeux
L’événement La Récré fait ses jeux Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer
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