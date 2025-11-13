La Récré : Heloïm + Zeuta + Yecke + DJ Feaith (Carte Blanche à Kids Creativ) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

La Récré : Heloïm + Zeuta + Yecke + DJ Feaith (Carte Blanche à Kids Creativ) Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes jeudi 13 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-13 20:00 – 23:59

Gratuit : non Prix libre Tout public

Kids Creativ est un projet porté par des jeunes passionné·es, désireux·ses de mettre en avant la diversité culturelle et l’émergence artistique locale. La Récré est leur événement dédié au hip hop. de 20h à 1h

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/la-recre-heloim-zeuta-yecke-dj-feaith/