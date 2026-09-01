La recyclerie : Atelier réparation vélo BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
jeudi 17 septembre 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
La recyclerie : Atelier réparation vélo
BAGNERES-DE-BIGORRE 33 Av. du général Leclerc Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 16:00:00
fin : 2026-09-17 18:00:00
Date(s) :
2026-09-17
atelier réparation vélo. Vous avez un vélo qui ne fonctionne plus correctement et vous souhaitez apprendre à le réparer ? La Recyclerie Seconde Vie vous propose des ateliers
Le prochain atelier « Réparation vélo » aura lieu le jeudi 17 septembre 2026 (deux créneaux : 14h-16h ou 16h-18h).
Plus d’informations sur le fonctionnement de ces ateliers et pour réserver vos places en ligne.
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BAGNERES-DE-BIGORRE 33 Av. du général Leclerc Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Bike Repair Workshop. Do you have a bike that isn’t working properly and want to learn how to fix it? La Recyclerie Seconde Vie offers workshops
The next « Bicycle Repair » workshop will take place on Thursday, September 17, 2026 (two time slots: 2:00–4:00 p.m. or 4:00–6:00 p.m.).
Learn more about how these workshops work and reserve your spot online.
L’événement La recyclerie : Atelier réparation vélo Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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