La recyclerie : Atelier réparation vélo BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

La recyclerie : Atelier réparation vélo

BAGNERES-DE-BIGORRE 33 Av. du général Leclerc Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 16:00:00

fin : 2026-09-17 18:00:00

Date(s) :

2026-09-17

atelier réparation vélo. Vous avez un vélo qui ne fonctionne plus correctement et vous souhaitez apprendre à le réparer ? La Recyclerie Seconde Vie vous propose des ateliers

Le prochain atelier « Réparation vélo » aura lieu le jeudi 17 septembre 2026 (deux créneaux : 14h-16h ou 16h-18h).

Plus d’informations sur le fonctionnement de ces ateliers et pour réserver vos places en ligne.

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BAGNERES-DE-BIGORRE 33 Av. du général Leclerc Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Bike Repair Workshop. Do you have a bike that isn’t working properly and want to learn how to fix it? La Recyclerie Seconde Vie offers workshops

The next « Bicycle Repair » workshop will take place on Thursday, September 17, 2026 (two time slots: 2:00–4:00 p.m. or 4:00–6:00 p.m.).

Learn more about how these workshops work and reserve your spot online.

L’événement La recyclerie : Atelier réparation vélo Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65