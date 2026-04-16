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La Recyclerie fête ses 7 ans Recycl’Roch Maen Roch

La Recyclerie fête ses 7 ans Recycl’Roch Maen Roch samedi 2 mai 2026.

Lieu : Recycl'Roch

Adresse : 2 Résidence Madame Gandin

Ville : 35460 Maen Roch

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Maen Roch

La Recyclerie fête ses 7 ans

Recycl’Roch 2 Résidence Madame Gandin Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :
2026-05-02

L’association Recycl’Roch fête les 7 ans de sa recyclerie associative.

Au programme
– Foire aux plantes troc et vente entre 10h et 12h
– Stands partenaires tout au long de la journée l’Outil en Main (Val-Couesnon), Nina et Simone, les amis de Saint-Marc le Bleu
– Ambiance musicale avec Double Cliik Musique traditionnelle bretonne ambiance Fest Deiz
– Ouverture de la recyclerie non-stop
– Gratiferia (zone de gratuité)
– Maquillage pour les enfants

Restauration Buvette assurée par Tri Maouez

Entrée libre.   .

Recycl’Roch 2 Résidence Madame Gandin Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement La Recyclerie fête ses 7 ans Maen Roch a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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