La Recyclerie fête ses 7 ans Recycl’Roch Maen Roch

Maen Roch

La Recyclerie fête ses 7 ans

Recycl’Roch 2 Résidence Madame Gandin Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

L’association Recycl’Roch fête les 7 ans de sa recyclerie associative.

Au programme

– Foire aux plantes troc et vente entre 10h et 12h

– Stands partenaires tout au long de la journée l’Outil en Main (Val-Couesnon), Nina et Simone, les amis de Saint-Marc le Bleu

– Ambiance musicale avec Double Cliik Musique traditionnelle bretonne ambiance Fest Deiz

– Ouverture de la recyclerie non-stop

– Gratiferia (zone de gratuité)

– Maquillage pour les enfants

Restauration Buvette assurée par Tri Maouez

Entrée libre. .

Recycl’Roch 2 Résidence Madame Gandin Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement La Recyclerie fête ses 7 ans Maen Roch a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne