La Recyclerie fête ses 7 ans Recycl’Roch Maen Roch
La Recyclerie fête ses 7 ans Recycl’Roch Maen Roch samedi 2 mai 2026.
Maen Roch
La Recyclerie fête ses 7 ans
Recycl’Roch 2 Résidence Madame Gandin Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
L’association Recycl’Roch fête les 7 ans de sa recyclerie associative.
Au programme
– Foire aux plantes troc et vente entre 10h et 12h
– Stands partenaires tout au long de la journée l’Outil en Main (Val-Couesnon), Nina et Simone, les amis de Saint-Marc le Bleu
– Ambiance musicale avec Double Cliik Musique traditionnelle bretonne ambiance Fest Deiz
– Ouverture de la recyclerie non-stop
– Gratiferia (zone de gratuité)
– Maquillage pour les enfants
Restauration Buvette assurée par Tri Maouez
Entrée libre. .
Recycl’Roch 2 Résidence Madame Gandin Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement La Recyclerie fête ses 7 ans Maen Roch a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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