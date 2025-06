La Fête de la Musique – La REcyclerie Paris 21 juin 2025

C’est la première fois que MOONSHINE investit le lieu emblématique de l’éco-culture parisienne qu’est la REcyclerie – ses rails végétalisés, ses lumières brutes, sa vibration DIY – pour y poser son dancefloor interstellaire. Le temps d’une soirée les DJ et artistes du collectif MOONSHINE y proposeront un espace festif sonore et sensoriel à ciel ouvert, où se mêleront musique, scénographie, food engagée, cocktails solaires et vibes enivrantes.

Au programme : beats afro-électroniques, kuduro, baile funk, house futuriste et rythmes diasporiques.

LINE UP

Vanyfox

Boutcha Bwa

Pierre Kwenders

Mel V

Ima

negoO

Le samedi 21 juin 2025

de 18h00 à 02h00

gratuit Tout public.

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Une Fête de la Musique cosmique sur les rails de la Petite Ceinture à Paris



Le samedi 21 juin 2025 pour la la Fête de la Musique, La REcyclerie et le collectif international MOONSHINE unissent leurs énergies pour offrir à Paris une nuit inoubliable : un immense open-air aux couleurs afro-futuristes et électroniques, niché au cœur de l’ancienne gare Ornano, sur les rails de la Petite Ceinture.