LE BINGO D’ESTHER La REcyclerie Paris 2 juillet 2025

LE BINGO D’ESTHER

Présenté par Esther , c’est le Mercredi 2 juillet à 20h comme guest Norma Bell , la miss sympathie de la saison 3 de Drag Race France et Cyrcé Loomis en Scène ouverte! ✨️

Bingo drag de 20h à 22h30, puis soirée dansante !

️ GRATUIT ️

Pour toute réservation de table, veuillez nous contacter par mail

contact.jpgmanagement@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 5 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un agence événementielle pour accompagner les organisations dans leur transition écologique, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

C’est où ? 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Les horaires de la REcyclerie

Mercredi – Jeudi : 10:00 – 01:00

Vendredi : 10:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Le mercredi 02 juillet 2025

de 20h00 à 22h30

gratuit Tout public.

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

https://www.larecyclerie.com/programmation/ +33142575849 contact@larecyclerie.com https://www.facebook.com/larecyclerie2/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/larecyclerie2/?locale=fr_FR

Votre nouveau rendez-vous à La REcyclerie ! Un bingo interactif où VOUS faites les règles, avec des performances iconiques de vos drags préféré.es !