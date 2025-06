MIMI MARKET – Marché des créateurices La REcyclerie Paris 5 juillet 2025

Résidente de la REcyclerie depuis deux ans, la marque engagée Ogre vintage organise le MIMI MARKET. C’est le rendez-vous pour celleux qui collectionnent l’unique et veulent découvrir le travail de créateurices indépendant•es.

Le temps d’un week-end, Ogre installe ses ami•es sur les quais de la REcyclerie. Illustratrices, céramistes, tatoueuses, créateurices de bijoux en pierre ou verre parés de breloques… Stand de massage assis, vêtements vintage et upcycling : il y a de grandes chances pour que vous ne repartiez pas les mains vides.

Le détail des exposant•es est à venir, mais la promesse sera au rendez-vous : fidèle à ses valeurs, Ogre ne s’entoure que de personnes bienveillantes et engagées.

Pour toute question concernant l’évènement, vous pouvez nous contacter à cette adresse : contact@ogrevintage.com

Deux mots sur la marque Ogre Vintage :

Forte d’une esthétique 60’s à 80’s, la marque Ogre est née du croisement entre passion pour le vintage et valeurs fondamentales ; savoir-faire, écoresponsabilité, transparence et inclusivité. Elle fait la promesse de pièces chinées, nettoyées et réparées à la main.

Le plus ? 30% du CA retourne dans nos campagnes, chez nos grands-mères et assos où sont chinés les vêtements.

INFOS PRATIQUES

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

Le mini marché sera situé dans l’entrée de la REcyclerie de 11h à 18h samedi et dimanche. L’entrée est libre et gratuite.

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Accessibilité

Cet événement est accessible aux personnes à mobilité réduite car il se situe dans le Corner situé au rez-de-chaussée de la REcyclerie, vous pourrez également accéder à la terrasse.

Les équipes de la REcyclerie sont sensibilisées à l’accueil de personnes sourdes et disposent d’outils pour faciliter la communication. N’hésitez pas à les solliciter pour que des solutions confortables soient mises en place.

PS : Nous savons qu’il est toujours possible de s’améliorer en ce qui concerne l’accessibilité, et nous sommes ouvert·es à vos suggestions. Si vous rencontrez des difficultés dans nos locaux, n’hésitez pas à nous en faire part pour que nous puissions y remédier.

contact@larecyclerie.com

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Les horaires de la REcyclerie

Lundi/Mardi : fermé

Mercredi/jeudi : 10:00 – 1:00

Vendredi : 10:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Du samedi 05 juillet 2025 au dimanche 06 juillet 2025 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Imaginez-vous : un verre glacé à la main, le soleil vous chauffe les épaules et vous flanez d’un stand à l’autre. Tandis que vous dépassez une table sur laquelle brillent des bijoux uniques et upcyclés, vous repérez au loin des illustrations féministes. Vous aviez prévu de “passer vite-fait”, mais voilà, vous ne vous attendiez pas à découvrir tant de merveilles…