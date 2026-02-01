la recyclerie vous ouvre ses coullisses la recyclerie des forges Audincourt

la recyclerie vous ouvre ses coullisses

La Recyclerie des Forges à Audincourt (Doubs), située à 3 km de l’Eurovéloroute 6 leur propose de s’équiper avec des vélos reconditionnés pour leur voyage ou encore de faire une halte pour entretenir ou réparer leur monture avec des pièces de réemploi ou neuves. Ils pourront également visiter l’Atelier Chantier d’Insertion dédié au Vélo (6 salariés) qui préfigure les autres activités de la Recyclerie.

Les potes seront toujours bien accueillis et pourront demander une courte présentation de l’activité mode de fonctionnement, chiffre clefs, visite de l’atelier et du magasin.

Ouvert 6j/7, hébergement, restauration et sites patrimoniaux à proximité, A 3 km de l’EV 6. .

la recyclerie des forges 55 avenue du marechal foch Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 30 00 79 larecycleriedesforges@ensemblier-defi.fr

