La Régate des I.U.T Saint-Malo
La Régate des I.U.T Saint-Malo vendredi 10 avril 2026.
Saint-Malo
La Régate des I.U.T
Baie de Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
La 22ème édition se tiendra les 10, 11 et 12 avril 2026 !
La Régate des IUT, l’événement voile des IUT français parrainé par l’ADIUT (association des directeurs des IUT français) a été créée par Gilles Guérin et a vu le jour en 2004.
Depuis sa création, l’événement ne cesse de gagner en ampleur et regroupe ainsi de plus en plus d’étudiants, mais aussi d’équipages. Pour l’édition 2018, on comptait ainsi près d’une quarantaine d’équipages rassemblés autour des villes de Saint-Malo et Saint-Cast-Le-Guildo.
Au total c’est plus de 121 000 étudiants touchés par cet événement réunis autour de 2 Challenges et un Village Étape qui allient convivialité, bonne ambiance et esprit de compétition.
La régate se compose de 2 challenges le Challenge Voile Malo, le Challenge Communication Banque Populaire Grand Ouest.
Le Village Étape de la Régate des IUT se met en place au port Jacquet à Saint-Cast-Le-Guildo. C’est l’occasion pour les étudiants des IUT et la population Castine de se rassembler autour de différentes animations en mettant l’accent sur l’emploi et la formation.
Les inscriptions sont ouvertes
Dépêchez-vous de vous inscrire pour faire partie des heureux élus qui participeront à l’édition ! N’attendez plus pour prendre part à la 19ème édition de la Régate des IUT, que vous soyez simples visiteurs ou participants à l’un des 2 challenges ! .
Baie de Saint-Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 81 23 05 16
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English : La Régate des I.U.T
L’événement La Régate des I.U.T Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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