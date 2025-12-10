La règle du jeu Bruno Cathala Médiathèque Samuel Beckett Guérande
La règle du jeu Bruno Cathala
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
2026-01-31
Bruno Cathala est l’un des auteurs de jeux de société les plus prolifiques 150 jeux à son actif.
Venez jouer à quelques-uns d’entre eux Mr Jack, Kingdomino, Sea Salt & Paper ou encore Solstis.
Dès 8 ans .
+33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr
