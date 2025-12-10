La règle du jeu Bruno Cathala Médiathèque Samuel Beckett Guérande

La règle du jeu Bruno Cathala

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

2026-01-31

Bruno Cathala est l’un des auteurs de jeux de société les plus prolifiques 150 jeux à son actif.

Venez jouer à quelques-uns d’entre eux Mr Jack, Kingdomino, Sea Salt & Paper ou encore Solstis.

Dès 8 ans .

