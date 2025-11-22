La règle du jeu Zoom sur les nouveautés Médiathèque Samuel Beckett Guérande

La règle du jeu Zoom sur les nouveautés Médiathèque Samuel Beckett Guérande samedi 22 novembre 2025.

La règle du jeu Zoom sur les nouveautés

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 15:00:00

Date(s) :

2025-11-22

A l’approche des fêtes de fin d’année, venez découvrir une sélection de jeux parmi nos nouveautés. Quel sera votre prochain coup de cœur ?

Venez seul, en famille ou entre amis une bonne occasion de tester des jeux et de trouver des idées à souffler à l’oreille du Père noël.

Dès 7 ans .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 75 91 mediatheque@ville-guerande.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La règle du jeu Zoom sur les nouveautés Guérande a été mis à jour le 2025-10-22 par ADT44