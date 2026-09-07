La réhabilitation : une mission pour l’architecture, une chance pour nos territoires !, Le Théâtre – Scène Nationale de Saint-Nazaire, Saint-Nazaire

Informations pratiques

La réhabilitation : une mission pour l’architecture, une chance pour nos territoires ! Mardi 22 septembre, 09h30 Le Théâtre – Scène Nationale de Saint-Nazaire Loire-Atlantique

Entrée libre, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T09:30:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T09:30:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Cette manifestation s’inscrit dans la continuité des 2 précédents colloques, qui ont traités des thématiques du recul du trait de côte (aux Sables d’Olonne en 2024) puis de l’eau au cœur des territoires (à Angers en 2025). Ce nouveau colloque sera animé par Sylvain Grisot, urbaniste.

Cette nouvelle édition, dans la perspective de la célébration des 50 ans de loi de 1977, a pour ambition de réunir les différents acteurs concernés par les enjeux de la réhabilitation.

En effet, sachant que plus de 80% de la ville de 2050 est déjà construite, les solutions sont à trouver dans le déjà-là. Les architectes en sont convaincus et sont au cœur du vaste chantier de la réhabilitation de l’existant.

Comment construire l’avenir en valorisant l’existant ?

Comment rendre possible la multiplication des chantiers de réhabilitation au cœur des villes comme des villages ?

C’est pour répondre à ces questions que l’Ordre des Architectes des Pays de la Loire réunit élus, opérateurs et concepteurs pour une matinée d’échanges suivie d’un parcours urbain avec l’addrn – agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire.

Le programme complet sur notre site internet :

https://www.architectes.org/actualites/architectures-et-territoires-rdv-saint-nazaire-137640

Le Théâtre – Scène Nationale de Saint-Nazaire Rue des Frères Pereire, 44600 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 44600 Ville Port Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoO66l9dkFoRGUDhc3G14ygoK-DhaGT2B_z3p44U33EipKzQ/viewform?usp=header »}] [{« link »: « https://www.linkedin.com/in/sylvaingrisot/ »}, {« link »: « https://www.architectes.org/actualites/architectures-et-territoires-rdv-saint-nazaire-137640 »}]

Mardi 22 septembre, de 9h30 à 12h30 au Théâtre Simone Veil à Saint-Nazaire, suivi d’un cocktail puis d’un parcours urbain organisé par l’addrn – agence d’urbanisme de la région de Saint-Nazaire. réhabilitation colloque

croapl