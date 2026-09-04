Informations pratiques

Poucharramet

LA REINE DES AVEUGLES – SOIF D’ADRÉNALINE, LE PROJET PIRATE – FESTIVAL » LES SEMEUSES »

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 21:30:00

fin : 2026-10-16 23:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Emilie Perrin, alias La Reine des aveugles, convoque la figure de la femme pirate pour nous embarquer sur son voilier nommé désir. Sur fond d’humour noir, de provoc’ et de nostalgie, ça parle de nos fuites, de nos tocs, de nos dates de péremption, de paradis perdus et de gilets

de sauvetage…

durée – 1h10

Public à partir de 14 ans

Emilie Perrin, alias La Reine des aveugles, convoque la figure de la femme pirate pour nous embarquer sur son voilier nommé désir. Sur fond d’humour noir, de provoc’ et de nostalgie, ça parle de nos fuites, de nos tocs, de nos dates de péremption, de paradis perdus et de gilets

de sauvetage…

Aux commandes du bateau, Charlotte Castellat alias madame le cha, nous entraîne dans un voyage sonore empreint de sensualité, de mélancolie, et de rage, au hasard des vagues, récifs et autres accidents de parcours.. .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Emilie Perrin, also known as The Queen of the Blind, invokes the image of a female pirate to take us aboard her sailboat named Désir. Set against a backdrop of dark humor, provocation, and nostalgia, it explores our escapades, our quirks, our expiration dates, lost paradises, and

life jackets…

L’événement LA REINE DES AVEUGLES – SOIF D’ADRÉNALINE, LE PROJET PIRATE – FESTIVAL » LES SEMEUSES » Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE