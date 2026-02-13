La reine des citadelles, Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l’avenue du 42e régiment, Lille

La reine des citadelles Dimanche 15 février, 14h00 Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l’avenue du 42e régiment Nord

Payant, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de la Métropole Européenne de Lille

Edifiée par Vauban entre 1667 et 1670 après la conquête de Lille par Louis XIV, la Place Forte a aujourd’hui conservé sa vocation militaire. Elle vous entrouvre exceptionnellement sa porte le temps d’une visite.

L’autorité militaire se réserve le droit de suspendre la visite si l’application de mesures de sécurité l’imposait.

Devant la porte Royale de la Citadelle, après le pont, au bout de l'avenue du 42e régiment avenue du 42e régiment, Lille Lille 59043 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France

Venez découvrir l’intérieur de la « Reine des Citadelles » !

