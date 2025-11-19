LA REINE DES EMMERDEUSES – 31 DECEMBRE LA REINE DES EMMERDEUSES – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

LA REINE DES EMMERDEUSES – 31 DECEMBRE LA REINE DES EMMERDEUSES Début : 2025-12-31 à 18:00. Tarif : – euros.

Anna, autoproclamée Reine des Emmerdeuses , rêve de vacances sur une île déserte pour fuir… TOUT LE MONDE !Imaginez sa surprise en tombant sur Ethan, un éternel optimiste qui pense qu’une double réservation via Island BnB est une opportunité amusante plutôt qu’une erreur catastrophique.Elle déteste le bruit … lui adore parler. Elle fait la sieste … il fait du ukulélé.Il voit le verre à moitié plein … elle le vide !?Ils n’étaient clairement pas censés se rencontrer, mais le destin en a décidé autrement.Qui a dit que les opposés s’attirent ?

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38