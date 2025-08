La reine des fourmis a disparu Lecture dessinée Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

La reine des fourmis a disparu Lecture dessinée Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson samedi 20 septembre 2025.

La reine des fourmis a disparu Lecture dessinée

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Dans une forêt tropicale, la reine des fourmis rouges a disparu. Deux de ses consœurs mènent l’enquête.

La découverte d’un poil suspect sera le départ d’un long cheminement qui passera en revue quantité d’animaux de la forêt et qui mènera nos enquêteuses jusqu’à la civilisation moderne… Vente de livre et dédicace à l’issue de la rencontre.

Lecture de François Roca et dessins en live de Fred Bernard.Tout public

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

English :

In a tropical forest, the queen of the red ants has disappeared. Two of her colleagues investigate.

The discovery of a suspicious hair is the start of a long journey that takes in a host of forest animals and leads our investigators to modern civilization? Book sale and signing session at the end of the event.

Reading by François Roca and live drawings by Fred Bernard.

German :

In einem tropischen Regenwald ist die Königin der Roten Ameisen verschwunden. Zwei ihrer Schwestern nehmen die Ermittlungen auf.

Der Fund eines verdächtigen Haares ist der Beginn einer langen Reise, die an vielen Tieren des Waldes vorbeiführt und die Ermittlerinnen bis in die moderne Zivilisation bringt Buchverkauf und Signierstunde im Anschluss an die Veranstaltung.

Lesung von François Roca und Live-Zeichnungen von Fred Bernard.

Italiano :

In una foresta tropicale, la regina delle formiche rosse è scomparsa. Due suoi colleghi indagano.

Il ritrovamento di un capello sospetto è l’inizio di un lungo viaggio che coinvolge una serie di animali della foresta e conduce i nostri investigatori fino alla civiltà moderna? Vendita e firma del libro dopo l’evento.

Lettura di François Roca e disegni dal vivo di Fred Bernard.

Espanol :

En un bosque tropical, la reina de las hormigas rojas ha desaparecido. Dos de sus colegas investigan.

El hallazgo de un pelo sospechoso es el comienzo de un largo viaje que incluye a un montón de animales de la selva y lleva a nuestros investigadores hasta la civilización moderna.. Venta de libros y sesión de firmas tras el acto.

Lectura de François Roca y dibujos en directo de Fred Bernard.

