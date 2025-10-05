LA REINE DES GLACES 1 – LE QUAI DES ARTS Argentan

dimanche 5 octobre 2025.

Début : 2025-10-05 à 15:00. Tarif : – euros.

Comédie musicale de LA REINE DES NEIGES 6 artistes sur scène en jouant la comédie et en chantant en direct les chansons préférées des enfants de La Reine des Neiges .Les enfants et les parents seront émerveillés par la troupe La Reine des glaces , Cosplay & Rôleplay du célèbre dessin animé.Ecran géant, effets spéciaux, mascotte du renne avec la charrette, décoration hivernale, participation avec les enfants, etc.

LE QUAI DES ARTS RUE DE LA FEUILLE 61200 Argentan 61