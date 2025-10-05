LA REINE DES GLACES 2 – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

LA REINE DES GLACES 2 Début : 2026-02-28 à 15:00. Tarif : – euros.

Comédie musicale de LA REINE DES NEIGES 2 7 artistes sur scène en jouant la comédie et en chantant en direct les chansons préférées des enfants de La Reine des Neiges 2 .Les enfants et les parents seront émerveillés par la troupe La Reine des glaces , Cosplay & Rôleplay du célèbre dessin animé.Ecran géant, effets spéciaux, mascotte du renne avec la charrette, participation avec les enfants, etc.

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63