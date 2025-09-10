La Reine des Neiges Théâtre Louis Jouvet Belfort

La Reine des Neiges Théâtre Louis Jouvet Belfort lundi 9 février 2026.

La Reine des Neiges

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 11:00:00

fin : 2026-02-09 12:00:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-10

Le gardien des contes de fées parcourt le monde et recueille les histoires les plus étonnantes dans son coffre magique. Cette fois, il vous invite dans le monde de la beauté froide et de la magie à la représentation de La Reine des Neiges sous forme de spectacle d’animation en direct sur sable.

Il s’agit d’une association unique de théâtre, d’arts visuels et de musique, où l’histoire de Hans Christian Andersen prend vie sous vos yeux. Chaque image est créée en temps réel par les mains de l’artiste sur une table lumineuse, et l’animation est projetée sur un grand écran.

Les spectateurs ont rendez-vous avec l’atmosphère magique d’un conte de fées hivernal

– une atmosphère magique de conte de fées hivernal ;

– des tableaux délicats et dynamiques créés sur le sable, juste devant le public ;

– une histoire profonde sur le pouvoir de l’amitié, de l’amour et de la résilience intérieure ;

– un accompagnement musical qui complète la profondeur émotionnelle du spectacle.

Ne manquez pas l’occasion de plonger dans l’univers magique d’un conte de sable avec le Gardien des Contes de Fées et de découvrir comment se terminera le voyage de la petite Gerda chez la Reine des Glaces… .

Théâtre Louis Jouvet Centre Commercial des 4 as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

English : La Reine des Neiges

German : La Reine des Neiges

Italiano :

Espanol :

L’événement La Reine des Neiges Belfort a été mis à jour le 2025-09-10 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)