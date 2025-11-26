LA REINE DES NEIGES ET LE YÉTI Pérols

LA REINE DES NEIGES ET LE YÉTI

ZAC Fenouillet Pérols Hérault

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-20 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-30 2026-01-02

Sur les conseils de son ami, La reine des neiges part à la recherche du dernier Edelweiss pour réaliser un philtre d’amour. Celui-ci se cache au cœur de la montagne des Âmes oubliées… La légende raconte qu’il est précieusement gardé par le Maître de la grotte. Le Yéti.

Avis de tempête sur le royaume des glaces.

Sur les conseils de son ami, La reine des neiges part à la recherche du dernier Edelweiss pour réaliser un philtre d’amour. Celui-ci se cache au cœur de la montagne des Âmes oubliées… La légende raconte qu’il est précieusement gardé par le Maître de la grotte. Le Yéti.

Vivez une aventure extraordinaire ! Aidez ses amis à libérer et délivrer la Reine des neiges des griffes du Yéti.

Les Trolls de la forêt, Lululachouette et tous les enfants seront-ils assez forts et courageux pour affronter cette nouvelle aventure ?

À partir de 3 ans .

ZAC Fenouillet Pérols 34470 Hérault Occitanie +33 4 34 48 05 45

English :

On the advice of her friend, the Snow Queen sets off in search of the last Edelweiss to make a love potion. It is hidden in the heart of the Mountain of Forgotten Souls? Legend has it that it is carefully guarded by the Master of the cave. The Yeti.

German :

Auf Anraten ihres Freundes macht sich die Schneekönigin auf die Suche nach dem letzten Edelweiß, um einen Liebestrank herzustellen. Dieser befindet sich im Herzen des Berges der vergessenen Seelen Die Legende besagt, dass er vom Meister der Höhle streng bewacht wird. Der Yeti.

Italiano :

Su consiglio di un’amica, la Regina delle Nevi parte alla ricerca dell’ultima stella alpina per preparare un filtro d’amore. È nascosta nel cuore della Montagna delle Anime Dimenticate? La leggenda narra che sia attentamente custodita dal Maestro della grotta. Lo Yeti.

Espanol :

Siguiendo el consejo de su amiga, la Reina de las Nieves parte en busca de la última Edelweiss para elaborar una poción de amor. Está escondida en el corazón de la Montaña de las Almas Olvidadas? Cuenta la leyenda que está cuidadosamente custodiada por el Amo de la cueva. El Yeti.

L’événement LA REINE DES NEIGES ET LE YÉTI Pérols a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT MONTPELLIER