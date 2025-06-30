LA REINE DES NEIGES – HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar

MEDIASPECTACLES & COMPAGNIE LOUP DE LUNE L 2-1076214 / L 3- 1076215 Présente LA REINE DES NEIGESNOUVEAU SPECTACLE Êtes-vous sûrs de connaître la véritable histoire de la Reine des Neiges ?Redécouvrez le conte préféré de tous les enfants sous une forme qui enchantera aussi tous les parents !Anna et Elsa, deux sœurs se retrouvent embarquées dans une histoire incroyable pleine de magie et d’aventures. Essayant de contrôler ses pouvoirs, Elsa, future reine d’Arendel, doit se confiner pour éviter de faire du mal à ses proches. Mis à part le régent, personne ne doit savoir ! Pas même sa sœur qui ne comprend pas son retrait.Le jour du couronnement arrive. Les sœurs vont enfin pouvoir se retrouver. Hélas, rien ne se passe comme prévu. Elsa dévoile malencontreusement sa magie et plonge Arendel dans un hiver sans fin. Elle fuit une situation qui lui échappe ainsi que la menace d’un peuple effrayé. Mais Anna ne compte pas abandonner sa soeur ! Elle part alors à sa recherche pour tout remettre en ordre… Y arrivera-t-elle ?L’histoire d’Anna et Elsa, tout le monde la connaît. Celle du conte original d’Andersen, peut-être un peu moins. Venez apprécier cette version dans une trépidante aventure moderne et surprenante ! Les comédiens aux multiple talents sont aux services de ce spectacle riche en musiques, danses, chants et bourré d’humour.Accompagnée de projections vidéos immersives, d’effets spéciaux et de tours de magie, cette adaptation vous donnera, à coup sûr, du sourire plein les lèvres !Renseignement & réservation Office tourisme:03.89.20.68.92

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68