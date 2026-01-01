La reine des neiges Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

La reine des neiges

Mercredi 21 janvier 2026 de 14h30 à 15h20.

Mercredi 28 janvier 2026 de 14h30 à 15h20.

Samedi 31 janvier 2026 de 14h30 à 15h20. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5.9 – 5.9 – 6.9 EUR

Début : 2026-01-21 14:30:00

fin : 2026-01-28 15:20:00

D’après le conte d’Andersen, le Divadlo Théâtre propose la reine des neiges

Dans leur village de montagne, Gerda et Kay sont les meilleurs amis du monde et s’aiment tendrement.



Chaque jour ils se retrouvent pour jouer et s’émerveiller ensemble, et coulent des jours heureux.



Mais la Reine des Neiges n’est pas loin. Et quand cette magicienne froide et glaciale s’en mêle, tout vire à la catastrophe.



Du jour au lendemain, Kay devient méchant, et disparaît dans le blizzard. Gerda met alors tout en œuvre pour retrouver son ami, et traverse les aventures les plus incroyables.



Mise en scène par Audrey Descarrega, interprété par Léa Zatte et Jean Goltier .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 25 94 34 contact@divadlo.org

English :

Based on Andersen’s fairy tale, Divadlo Théâtre presents La reine des neiges (The Snow Queen)

