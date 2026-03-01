La reine des synonymes Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Rennes Samedi 28 mars, 14h30 Ille-et-Vilaine

Aude, mère de famille, vit avec la maladie de Charcot depuis de nombreuses années.

Ce film (17’) plonge le spectateur dans son quotidien, rythmé par la maladie mais aussi habité de mille plaisirs et envies.

_« Je m’appelle **Youna**, j’ai 25 ans et j’ai commencé à faire de la vidéo en parallèle de mes cinq années de fac en recherche cinématographique. Je réalisais alors des projets personnels seule régulièrement. Lorsque j’étais auxiliaire de vie en tant que job étudiant, j’ai rencontré Mme Godin, j’ai tout de suite voulu réaliser un film sur elle »._

[https://www.instagram.com/younalegoff/](https://www.instagram.com/younalegoff/)

[https://hennaproduction.fr/](https://hennaproduction.fr/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T15:15:00.000+01:00

Bibliothèque des Champs Libres – 2e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



