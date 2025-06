La Reine Garçon Oh! Darling Asquins 26 juin 2025 20:00

Yonne

La Reine Garçon Oh! Darling 26 Route Nationale Asquins Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 20:00:00

fin : 2025-06-26

Date(s) :

2025-06-26

Accepte-toi nous chantent Floé Guidollet et Delphine Passant, duo et couple au féminin pluriel deux guitares et deux voix pour des chansons de libération en apesanteur, douces et épurées, qui retranscrivent la lutte de Floé pour accepter et faire accepter son expérience de femme et musicienne transgenre

La Reine Garçon est bien plus qu’un projet musical d’apaisante et onirique folk c’est un refuge, un livre, une société. femme. Le court documentaire Puissance Deux suit cette éclosion tardive de Floé, leur évolution musicale en tant que duo et l’adaptation de toute une famille face à nouvelle reconfiguration. .

Oh! Darling 26 Route Nationale

Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 86 53 90 ohdarlingbar@gmail.com

English : La Reine Garçon

German : La Reine Garçon

Italiano :

Espanol :

L’événement La Reine Garçon Asquins a été mis à jour le 2025-06-19 par COORDINATION YONNE