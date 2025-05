LA REINE GARÇON une soirée concert projection rencontre – BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre, 31 mai 2025 19:00, Bagnères-de-Bigorre.

Hautes-Pyrénées

LA REINE GARÇON une soirée concert projection rencontre BAGNERES-DE-BIGORRE 33 Avenue du Général Leclerc Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Le concert sera accompagné de la projection du documentaire « Puissance 2, au cœur de la

Reine Garçon » réalisé par Camille Ducellier, vidéaste engagée dans les causes féministes et d’identité de genre (Gender Derby, Sorcières mes sœurs…). Sélectionné au festival LGBTQIA+ « Chéries-Chéris », il a été projeté au MK2 Beaubourg en novembre 2024.

A la suite du concert et de la projection du documentaire, une rencontre-discussion avec le public sera proposée.

Samedi 31 mai 2025 début de la soirée à 19h

au Tiers-Lieux en Bigorre

Zone Soulé, Bagnères-de-Bigorre

Entrée prix libre et conscient

Tout public

« La Reine Garçon est bien plus qu’un projet musical d’apaisante et onirique folk c’est un refuge, un livre, une société. L’histoire d’un couple qui s’aime tellement depuis trente ans et deux enfants qu’aujourd’hui il se conjugue différemment. L’histoire de Floé qui a fait un mail, un jour, à sa compagne Delphine pour lui dire qu’elle était Différente. Elle admettait aux yeux de sa famille et du monde ce qu’elle était en réalité depuis toujours une femme. « Tout Renaitra Différente », oui, n’est pas qu’un album chimérique et acoustique, c’est une réflexion heureuse et amoureuse sur la transidentité. »

/// APPEL A BENEVOLES /// Nous cherchons des bénévoles pour cette soirée (entrée, bar, technique…), si vous êtes intéressé·e pour nous donner un coup de main, déjà MERCI beaucoup, et vous pouvez nous l’indiquer par retour de mail, nous reviendrons ensuite vers vous avec toutes les infos. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 33 Avenue du Général Leclerc

Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie lechantdespivoines@gmail.com

English :

The concert will be accompanied by a screening of the documentary « Puissance 2, au c?ur de la

Reine Garçon » directed by Camille Ducellier, a video artist involved in feminist and gender identity causes (Gender Derby, Sorcières mes s?urs…). Selected for the LGBTQIA+ « Chéries-Chéris » festival, it was screened at MK2 Beaubourg in November 2024.

Following the concert and screening of the documentary, there will be a discussion with the audience.

Saturday, May 31, 2025 evening starts at 7pm

at Tiers-Lieux en Bigorre

Zone Soulé, Bagnères-de-Bigorre

Admission free and conscious

Open to all

German :

Das Konzert wird begleitet von der Vorführung des Dokumentarfilms « Puissance 2, au c?ur de la Genderqueen »

Reine Garçon » von Camille Ducellier, einer Videokünstlerin, die sich für die Themen Feminismus und Geschlechtsidentität engagiert (Gender Derby, Sorcières mes s?urs…). Er wurde für das LGBTQIA+ Festival « Chéries-Chéris » ausgewählt und im November 2024 im MK2 Beaubourg vorgeführt.

Im Anschluss an das Konzert und die Vorführung des Dokumentarfilms wird ein Treffen und eine Diskussion mit dem Publikum angeboten.

Samstag, 31. Mai 2025 Beginn des Abends um 19 Uhr

im Tiers-Lieux en Bigorre

Zone Soulé, Bagnères-de-Bigorre

Eintritt freier und bewusster Preis

Alle Zuschauer

Italiano :

Il concerto sarà accompagnato dalla proiezione del documentario « Puissance 2, au c?ur de la

Reine Garçon » diretto da Camille Ducellier, videoartista impegnata in cause femministe e di identità di genere (Gender Derby, Sorcières mes s?urs…). Selezionato per il festival LGBTQIA+ « Chéries-Chéris », è stato proiettato al MK2 Beaubourg nel novembre 2024.

Dopo il concerto e la proiezione del documentario, si terrà un dibattito con il pubblico.

Sabato 31 maggio 2025 inizio serata ore 19.00

presso Tiers-Lieux en Bigorre

Zone Soulé, Bagnères-de-Bigorre

Ingresso libero e consapevole

Aperto al pubblico

Espanol :

El concierto irá acompañado de la proyección del documental « Puissance 2, au cœur de la

Reine Garçon », dirigido por Camille Ducellier, videoartista comprometida con causas feministas y de identidad de género (Gender Derby, Sorcières mes s?urs…). Seleccionado para el festival LGBTQIA+ « Chéries-Chéris », se proyectó en MK2 Beaubourg en noviembre de 2024.

Tras el concierto y la proyección del documental, habrá un debate con el público.

Sábado 31 de mayo de 2025 la velada comienza a las 19.00 horas

en Tiers-Lieux en Bigorre

Zona Soulé, Bagnères-de-Bigorre

Entrada libre y consciente

Abierto al público

