Flagy

La Reine, La Peintre et la Pianiste

La Tanière 3 route du Loup Flagy Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:15:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Tendances Clavier vous accueille aux derniers Salons du Loup du printemps 2026 !

Élisabeth Vigée Le Brun, Hélène de Montgeroult, Marie-Antoinette: trois femmes dont les parcours s’entrecroisent et se reflètent dans la turbulente période révolutionnaire du XVIIIe siècle français. Elles sont incarnées tour à tour par Élisabeth Dandel, jeu, et Catherine Schneider, jeu et piano-forte, dans un programme qui sonde leur rapport à l’art, la condition féminine, et la mort à travers des compositions musicales, des lettres, des tableaux….

Musique de Hélène de Montgeroult, Marie-Antoinette et J.L. Dussek sur un piano-forte du XVIII siècle.

Les réservations sont recommandées! .

La Tanière 3 route du Loup Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr

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English : La Reine, La Peintre et la Pianiste

L’événement La Reine, La Peintre et la Pianiste Flagy a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II