La Reine, La Peintre et la Pianiste La Tanière Flagy
La Reine, La Peintre et la Pianiste La Tanière Flagy samedi 30 mai 2026.
Flagy
La Reine, La Peintre et la Pianiste
La Tanière 3 route du Loup Flagy Saône-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-31 17:15:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
Tendances Clavier vous accueille aux derniers Salons du Loup du printemps 2026 !
Élisabeth Vigée Le Brun, Hélène de Montgeroult, Marie-Antoinette: trois femmes dont les parcours s’entrecroisent et se reflètent dans la turbulente période révolutionnaire du XVIIIe siècle français. Elles sont incarnées tour à tour par Élisabeth Dandel, jeu, et Catherine Schneider, jeu et piano-forte, dans un programme qui sonde leur rapport à l’art, la condition féminine, et la mort à travers des compositions musicales, des lettres, des tableaux….
Musique de Hélène de Montgeroult, Marie-Antoinette et J.L. Dussek sur un piano-forte du XVIII siècle.
Les réservations sont recommandées! .
La Tanière 3 route du Loup Flagy 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 31 01 46 tendancesclaviers@orange.fr
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English : La Reine, La Peintre et la Pianiste
L’événement La Reine, La Peintre et la Pianiste Flagy a été mis à jour le 2026-05-04 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II