LA REINE MARGOT — RENCONTRE Cinéma du TNB Rennes Jeudi 18 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Dans le cadre de la rétrospective PATRICE CHÉREAU CINÉASTE, venez (re)découvrir son film le plus emblématique, suivie d’une rencontre avec Jean-Hugues Anglade.

LA REINE MARGOT de Patrice Chéreau

1572. La France est déchirée par les guerres de religion. Pour apaiser les tensions, Catherine de Médicis arrange le mariage de sa fille catholique, Marguerite de Valois dite Margot, avec le protestant Henri de Navarre. 6 jours plus tard éclate le massacre de la Saint-Barthélemy. Au milieu de cette nuit d’horreur, Margot cache et soigne La Môle, qui devient son amant.

De l’adaptation de _La Reine Margot_ d’Alexandre Dumas, Patrice Chéreau fait un somptueux brasier funèbre, la danse de mort de 3 hommes (Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, Vincent Perez) autour de la reine sublime et souillée qu’incarne Isabelle Adjani.

2h41, France, 1993

Séance en présence du comédien Jean-Hugues Anglade

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine